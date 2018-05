Maak jij je zorgen over leeftijdsregels van apps?

Instagram vraagt of je 18 bent, WhatsApp of je 16 bent en voor programma's als Outlook en Skype moet je zelfs bewijzen dat je toestemming hebt van je ouders.

Vanwege nieuwe Europese regels over privacy veranderen steeds meer apps hun regels.

Stoppen?

Wij zijn benieuwd of jullie hier ook veel van merken. Ga je bijvoorbeeld stoppen met sommige apps? Maak je je zorgen of je ze nog wel kan gebruiken? Of lieg je over je leeftijd en trek je je niets aan van de nieuwe regeld? Reageer op de stelling en schrijf een reactie.