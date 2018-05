Het beste uit de 'Check dit dan'

A post shared by Kookslams (@kookslams) on Apr 27, 2018 at 7:41pm PDT

3. Dit is geen voetbalshirt!

Nee, dit is geen verf of een echt voetbalshirt. Deze Flamengo-supporter is zó fan van zijn club dat hij het shirt van zijn favoriete club heeft laten tatoeëren! Zou jij dat ooit doen? Scheelt wel een hoop vuile was.