Grote brand in Twello

Op een bedrijventerrein in Twello is vannacht rond 2.30 uur brand uitgebroken. De brand begon in een meubelwinkel en sloeg over naar twee andere gebouwen.

Asbest

Er ontstond veel rook, dus mensen die in de buurt wonen moesten hun deuren en ramen dichthouden.

Bij de brand is ook asbest terechtgekomen in de omgeving en op het spoort. Die stof is gevaarlijk voor de gezondheid. Daarom rijden er tot ongeveer 10.30 uur geen treinen tussen Deventer en Apeldoorn.

Nablussen

Vanochtend vroeg had de brandweer de brand onder controle, maar ze zijn voorlopig wel nog aan het nablussen. Dat nablussen zorgt ervoor dat de brand niet opnieuw kan oplaaien.