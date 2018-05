Beverratten zijn niet meer welkom in Nederland

In het begin van de vorige eeuw werden beverratten van Zuid-Amerika naar Europa gehaald. De dieren werden gefokt, om kleding te maken van de huid. Maar er zijn ook beverratten ontsnapt en in het wild terecht gekomen. Daar planten ze zich supersnel voor. Een vrouwtje kan voor duizenden jongen zorgen.

De beverratten vernielen dijken en landbouw. Daarom worden ze in Nederland gevangen en gedood. Het doden van de dieren is heftig, maar volgens de beverrat-vangers is het echt nodig. Zij hopen dat er binnenkort helemaal geen beverratten meer in Europa zijn.