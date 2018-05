Dit is het gewoonste dorp van Nederland

Normaal zie je in het nieuws dingen die anders zijn dan anders. Dat wilden ze bij tijdschrift Quest eens anders doen. Zij gingen op zoek naar het gewoonste dorp van Nederland en kwamen uit in Dongen, in Brabant.

Welmoed ging langs in het dorp. Zijn de inwoners het eens met het tijdschrift? Of is Dongen juist heel bijzonder? Je ziet het in de video hierboven.