Matthijs de Ligt mag kiezen waar een voetbalveld voor kinderen komt

Matthijs de Ligt is 18 jaar, voetbalt voor Ajax en is gekozen als beste voetbaltalent van dit seizoen. De jury vindt hem erg goed. Als prijs mag Matthijs kiezen op welke plaats in Nederland er een extra voetbalveldje speciaal voor kinderen komt.

Cruyff Court

Zo'n klein voetbalveld heet een Cruyff Court. Het is gemaakt van kunstgras en vernoemd naar de inmiddels overleden oud-voetballer Johan Cruyff.

Eerder wonnen onder andere Arjen Robben, Wesley Sneijder en Memphis Depay deze prijs. Matthijs de Ligt is heel blij dat hij nu gekozen is als talent: