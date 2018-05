In Houten hoefden leerlingen van een basisschool niet naar school vandaag. Helaas had dat geen leuke reden. Hun basisschool is ernstig beschadigd door brand.

Het vuur was redelijk snel geblust, maar de schade is behoorlijk groot. De school blijft de rest van de week gesloten om de rommel op te ruimen.

Aangestoken

Het lijkt er op dat de brand is aangestoken. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.