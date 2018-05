'Mijn Insta was opeens verwijderd omdat ik te jong ben'

Als je op Instagram zit kreeg je misschien wel de vraag: hoe oud ben je? Als je daar netjes je eigen leeftijd op invult, kan het gebeuren dat je account opeens weg is. Alle volgers, foto's en berichtjes zijn dan foetsie.

Behoorlijk balen, vinden de meeste kinderen. Ook de leerlingen van het Twents college in Twello hebben het meegemaakt. Ze vertellen erover in de video hierboven.

Wat kun je doen?

Als je Instagram dus wil blijven gebruiken, moet je liegen over je leeftijd. Je moet invullen dat je 18 jaar bent of ouder. Of je moet toestemming vragen aan je ouders.