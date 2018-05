Hoe irritant is het om overal selfies te maken?

Bij een beroemd filmfestival in Frankrijk is het voortaan verboden om selfies te maken. Volgens de organisatie krijg je door al die mensen die selfies maken een opstopping. Iedereen loopt trager en er kunnen ongelukjes gebeuren als mensen tegen elkaar botsen.

Is selfies maken echt zo irritant? Verslaggever Malou ging Amsterdam in om te kijken hoe irritant het is om overal selfies te maken.