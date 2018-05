Prachtige beelden van het eiland Terschelling. Daar ligt zeevonk in het water. Dat is een soort lichtgevend zeewier. Zeevonk komt vooral voor als het rustig zomerweer is.

Het zeewier licht fluoriserend blauw op. Dat gebeurt alleen als het water in beweging is. Bijvoorbeeld bij golven, of als je erdoorheen loopt.

Katwijk

Zeevonk komt niet alleen voor bij de Wadden-eilanden. Ook bij de plaats Katwijk werd zeevonk gespot: