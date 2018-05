Wow: bom uit Tweede Wereldoorlog ontploft

In Limburg is een bom uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht. De bom woog meer dan 250 kilo. Door de ontploffing vloog veel zand de lucht in.

Begraven

De bom was gevonden in een kanaal. Het is nog onduidelijk hoe hij daar terecht is gekomen. Voor de zekerheid is het water weggepompt en is de bom begraven onder een dikke laag zand. De bom kon niet verplaatst worden, omdat deskundigen bang waren dat hij dan af zou gaan.

Mensen die vlakbij de bom wonen moesten even hun huis uit.