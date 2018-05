Steeds meer kinderen gaan op dansen

Breakdance, streetdance of gewoon ballet. Steeds meer kinderen vinden dat leuk en gaan op dansen. En dat merken ze bij de dansscholen. Ook bij de Juvat Dance Academy in Zaandam melden steeds meer kinderen zich aan. Ze vertellen erover in de video hierboven.

Dansleraren denken dat het komt door alle dansprogramma's op televisie. Zo heb je So You Think You Can Dance, Time to Dance en Dance Dance Dance.

Sport

Ook dansleraar Juvat denkt dat het helpt. Hij is eigenaar van een dansschool en deed 7 jaar geleden mee met So You Think You Can Dance.