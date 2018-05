Dani is de beste online-voetballer van de eredivisie

Dani Hagebeuk is Nederlands kampioen in de eredivisie. Niet op het voetbalveld, maar online! Hij speelt voor Ajax in het spel FIFA. In de finale versloeg hij een voetballer van PSV.

eDivisie

Bij de online voetbalwedstrijd spelen verschillende voetbalclubs een heel seizoen tegen elkaar. Je noemt het de eDivisie. Volgens Dani wordt de wedstrijd steeds populairder.