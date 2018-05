Nederlandse zusjes over hun viral optreden in talkshow

Ze dansten al met Justin Bieber, stonden in de finale van Everybody Dance Now en deze week mochten Rosa, Yarah en Norah optreden bij de beroemde Amerikaanse talkshow van presentatrice Ellen DeGeneres.

Echte sterren

Iemand van de televisieshow zag een filmpje van de Nederlandse zusjes op Instagram en nodigde ze uit. De meiden werden als echte sterren behandelde. Ze gingen met het vliegtuig naar Los Angeles, zaten in een hotel en mochten achter de schermen rondneuzen.

Nederlands

Na het optreden hadden ze ook nog een gesprek met presentatrice Ellen - die aan de zussen vroeg of ze haar Nederlands konden leren.