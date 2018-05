Meiden maken zich zorgen over lage vliegtuigen

Er is al lang veel discussie over het vliegveld bij Lelystad. Komende week wordt er in de Tweede Kamer een grote vergadering over gehouden. Want de regering wil dat Lelystad Airport een grote luchthaven wordt.

Vliegroutes

Lisa en haar familie wonen in de buurt van één van de vliegroutes naar het nieuwe vliegveld. Ze zijn bang dat er straks een hoop gaat veranderen. Daarom voeren ze actie. Ze willen niet dat de laagvliegroutes er komen.