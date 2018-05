Actrices protesteren op rode loper tijdens filmfestival

Precies 82 actrices hebben op het filmfestival in de Franse plaats Cannes geprotesteerd. Ze zeggen dat ze niet gelijk worden behandeld en dat mannelijke acteurs en filmmakers worden voorgetrokken.

Groot verschil

Het filmfestival in Cannes is het bekendste filmfestival ter wereld. Dat er precies 82 vrouwen protesteerden, was expres. Het festival is al 17 keer gehouden, maar in totaal zijn er maar 82 films laten zien die door vrouwen werden gemaakt. Een groot verschil, want er werden meer dan 1600 door mannen gemaakte films laten zien.