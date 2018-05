Roda JC verliest en moet uit de eredivisie

Een enorme teleurstelling voor voetbalclub Roda JC. De club mag volgend seizoen niet meer meedoen met de eredivisie. De ploeg verloor gisteren in de play-offs van Almere City FC. De wedstrijd eindigde in 2-1.

Play-offs

Ieder jaar wordt aan het einde van het voetbalseizoen bepaald welke clubs een niveau hoger of lager moeten spelen. De ploegen met de minste punten in de eredivisie, spelen dan tegen de ploegen met de meeste punten in de Jupiler League, oftewel de competitie van één niveau lager.

Volgende wedstrijden

De fans van Almere City FC zijn wel blij. Die club heeft nog kans om door te gaan naar de eredivisie. De ploeg moet nog twee wedstrijden spelen tegen de Graafschap.

Jouw mening

