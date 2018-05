Verrassing op schoolfeest: een tijger!

Leerlingen op een middelbare school in Amerika kregen een bijzondere verrassing tijdens hun gala. Daar kwam opeens een tijger de zaal binnen! De school had dat geregeld omdat het thema van het feest 'jungle' was.

Sommige mensen klaagden dat een wild dier niet op een schoolfeest hoort. Maar de school zegt dat zij zich aan de regels hebben gehouden en dat het dier goed behandeld is.