Wateroverlast door noodweer in Noord-Nederland

Mensen in het Noorden van Nederland hadden gisteren veel last van regen en onweer. Op sommige plekken viel in een paar uur tijd net zo veel regen als er normaal valt in een hele maand.

Kelders zijn ondergelopen en straten staan vol met water. Vooral in de provincie Drenthe ging het flink tekeer. In de plaats Assen stortte het dak van een autobedrijf in omdat er teveel water op lag.