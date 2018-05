Steeds minder katholieke kinderen doen communie

Steeds minder kinderen met het katholieke geloof doen de eerste heilige communie. Veertig jaar geleden deden 9 van de 10 kinderen het nog, nu zijn dat er nog maar 6 van de 10. Sophie doet het nog wel, ze vertelt erover in de video hierboven.

Wat is communie?

De communie is een van de drie belangrijke momenten voor katholieke kinderen.

1. Het eerste moment is de doop. Dit gebeurt meestal bij baby's. De kinderen krijgen doopwater op hun hoofd of worden er in ondergedompeld. Daarna ben je officieel Katholiek.

2. Het tweede belangrijke moment is de eerste communie. De meeste kinderen doen dit als ze 7 of 8 jaar zijn. Ze mogen dan voor het eerst een hostie eten. Dat is een stukje brood.

3. En het derde moment is het vormsel. Dat gebeurt meestal als een kind 12 of 13 jaar is. Dan kiezen kinderen officieel voor de katholieke kerk.