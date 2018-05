Slecht nieuws over muggen, vlinders en kevers

Er zijn in Nederland steeds minder insecten. Daardoor heb je misschien minder last van muggen en wespen, maar deskundigen maken zich behoorlijk zorgen. Insecten zijn namelijk heel belangrijk voor de natuur.

Tellen

Organisatie natuurmonumenten heeft onderzoek gedaan in twee natuurgebieden. Daaruit blijkt dat in 20 jaar tijd het aantal insecten flink is afgenomen. Zo zijn er de helft minder nachtvlinders en lieveheersbeestjes en er zijn ook veel minder loopkevers.

Vogels

De daling komt vooral doordat er in de landbouw veel bestrijdingsmiddelen en gif wordt gebruikt. Veel insecten gaan daardoor dood.

En het is niet alleen vervelend voor de insecten. Voor veel vogels en kikkers is het ook een probleem. Zij eten insecten en hebben nu minder te eten. En ook voor mensen zijn de insecten heel belangrijk. Sommige insecten bestuiven bijvoorbeeld de groenten- en fruitplanten waarvan wij eten.

Malou ging met een boswachter op zoek naar insecten: