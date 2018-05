Van Persie blijft bij Feyenoord

Voetballer Robin van Persie blijft nog een seizoen voetballen voor Feyenoord. Gisteren heeft hij dat bekendgemaakt.

Fenerbahçe

In januari kwam van Persie terug naar Nederland om bij Feyenoord te spelen. Daarvoor speelde hij nog bij de Turkse club Fenerbahçe, maar daar wilde hij graag weg.

Doelpunten

Van Persie heeft de afgelopen jaren veel last gehad van blessures en was niet altijd topfit. Maar hij heeft ook een aantal mooie acties op zijn naam. Zo scoorde hij in de bekerfinale tegen AZ. Feyenoord won toen met 3-0.

Van Persie speelt ook bij het Nederlands elftal. Vorig jaar speelde hij daar nog een wedstrijd.