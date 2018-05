Spannend: de uitslag van Centrale Eindtoets is er

Vroeger was de eindtoets heel belangrijk. De toets bepaalde het niveau van de middelbare school waar je naar toe ging. Nu is het advies van de juf en de meester belangrijker. Zij kennen hun leerlingen het best en geven het advies al vóór 1 maart. Zo kan een achtstegroeper samen met zijn of haar ouders alvast een middelbare school kiezen.

De eindtoets bepaalt dus niet meer naar welke niveau je mag. Toch heeft de toets nog wel een beetje invloed. Is de uitslag hoger dan het advies van de school, dan moet de juf of meester in gesprek met je ouders om te kijken of het schooladvies nog aangepast wordt. Is de uitslag van de eindtoets lager dan het schooladvies, dan gebeurt er niks.