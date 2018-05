Romantisch aanzoek gaat fout door plassende kleuter

Een vader in Amerika wilde dit weekend zijn vriendin ten huwelijk vragen. Het had een romantisch moment moeten zijn, maar het ging een beetje mis. Terwijl de vader vraagt of ze met hem wil trouwen, trekt zijn zoontje zijn broek naar beneden en begint te plassen.

Zijn ouders hebben het eerst niet door. Pas later, als ze zich omdraaien zien ze wat gebeurd is.