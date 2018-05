Schatgraver vindt 150 bommen op het strand

Een schatgraver heeft in een jaar tijd wel 150 granaten gevonden op het strand van Den Helder. Hij maakt zich daar zorgen over.

De granaten zijn daar terechtgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Sommigen zijn nooit afgegaan en daarom liggen ze er nog steeds. Iedere keer als hij er een vindt, moet de explosieven opruimingsdienst de granaat onschadelijk maken.

Helpen zoeken

De schatgraver vindt het strand gevaarlijk en wil dat de gemeente helpt met zoeken. In januari vonden ook kinderen al een aantal granaten. Toen maakten we er deze video over: