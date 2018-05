Schrijfster Bibi Dumon Tak wint belangrijke boekenprijs

Een bijzondere prijs voor schrijfster Bibi Dumon Tak. Ze heeft de Theo Thijssen-prijs gewonnen. Die prijs wordt maar één keer in de drie jaar uitgereikt.

60.000

Bibi Dumon Tak krijgt de prijs voor al haar boeken. Het bestaat uit een beeldje en 60.000 euro. Eerdere winnaars zijn Annie M.G. Schmidt, Guus Kuijer en Sjoerd Kuyper.

Winterdieren

Veel van haar boeken gaan over dieren en zijn waargebeurd. Haar bekendste boek is Winterdieren. Voor dat boek won ze in 2012 de Gouden Griffel. Dat is de prijs voor het beste kinderboek van het jaar.

Vogelboek

Haar nieuwste boek heet Het heel grote Vogelboek. In dat boek vertelt ze over het uiterlijk en de gekke eigenschappen van allerlei soorten vogels.