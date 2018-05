'Alle kinderen moeten EHBO leren'

Weet jij wat je moet doen als iemand een hartaanval krijgt? En hoe je het beste een wond kunt verzorgen? Dat zijn dingen die je leert bij EHBO; oftewel Eerste Hulp Bij Ongelukken.

Leren wat je moet doen

Volgens deskundigen is het belangrijk dat kinderen de basis van EHBO kennen. Kinderen kunnen namelijk ook in gevaarlijke situaties terechtkomen. Bijvoorbeeld als ze naar school fietsen. Nu weten kinderen vaak niet wat ze moeten doen of vinden ze het eng.

In Zwolle is daarom een speciaal evenement over EHBO. Meer over EHBO zie je in onze drie vragen: