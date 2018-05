Overal ratten in dorpje in Gelderland

In het dorpje Pannerden in Gelderland worden de inwoners helemaal gek van ratten. Het is een echte plaag: de dieren zitten overal.

Ze knagen de grond kapot en graven holletjes en gangen waardoor de grond verzakt. Volgens de gemeente komt de plaag door problemen met de riolering. Ze gaan kijken hoe ze het op kunnen lossen.