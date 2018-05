Yanny of Laurel: wat hoor jij?

Sommige mensen weten zeker dat ze Laurel horen en anderen horen echt Yanny. Op social media komen mensen maar niet uit het geluidsfragment hierboven.

Hoge tonen

Volgens deskundigen is er geen goed of fout antwoord. Het is gewoon wat je hersens ervan maken. Beide namen zijn te horen.

Verder zouden kinderen eerder Yanny horen. Dat komt doordat daar hogere tonen in zitten en kinderen hogere tonen beter kunnen horen dan volwassenen.