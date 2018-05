Zo hielpen beveiligers deze twee bankrovers

Het lijkt wel een spannende film. Twee bankrovers die allemaal kluisjes leeg roven. Het gebeurde een paar maanden geleden in de plaats Oudenbosch in Noord-Brabant. Maar nu is ook te zien dat de dieven zijn geholpen door de bewakers van de bank.

Alarm

De politie vermoedde dat al en wilde meer informatie. Daarom hebben ze het filmpje verspreid. Op de beelden is te zien hoe de bewakers het alarm uitzetten als de dieven binnenkomen. Daarna verdwijnen ze weer, waarna de dieven ongezien de kluisjes leeghalen en het pand uitlopen.

Duur

In de kluisjes zaten waarschijnlijk vooral dure spullen en sieraden. De politie heeft al naar die spullen gezocht in de huizen van de bewakers. Het is nog niet bekend welke spullen alweer gevonden zijn.