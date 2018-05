Oproep: wat wil jij weten van astronaut André Kuipers?

Hij is astronaut, arts en weet alles over de ruimte: André Kuipers. In 2004 maakte hij zijn eerste ruimtereis en in 2011 zijn tweede. Hij bleef toen maar liefst een half jaar in de ruimte. Vragen Wij gaan André volgende week interviewen en we zijn benieuwd wat jij van hem wil weten. Dus stel je vraag en wie weet hoor je het antwoord binnenkort in de uitzending!

Zo doe je mee! Maak een filmpje. Begin de video door jezelf voor te stellen en stel daarna je vraag. Stuur je video naar jeugdjournaal@nos.nl of via een DM op Instagram. De leukste vragen kiezen we uit en gaan we aan André stellen. Je kunt je filmpje insturen tot en met maandag 21 mei.

Twee weken geleden was André Kuipers nog in het nieuws. Een kever op het Indonesische eiland Borneo is naar hem vernoemd. De kever heet Grouvellinus Andrekuipersi.