K-popband BTS komt naar Nederland. Op 13 oktober geven de jongens een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. De kaartjes zijn vanaf 1 juni te koop.

K-pop

K-pop is muziek van artiesten uit Zuid-Korea. Zulke muziek wordt ook steeds populairder in Europa en Amerika. Malou was in februari in Zuid-Korea. Toen ontdekte ze hoe populair K-pop is en sprak ze met K-popster Somi.