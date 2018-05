Straf voor Snapking na video over man met syndroom van Down

YouTuber SnapKing, die nu bekend is op YouTube onder de naam DieTim, moest vandaag huilen in de rechtbank. Hij zat daar omdat hij vorig jaar een beledigende video had gemaakt over een man met het syndroom van Down.

De man was daar erg verdrietig over en had er later nog last van. De ouders van die man waren boos en sleepten Tim voor de rechter.

Verplicht werken

Snapking moet 40 uur verplicht werken en hij moet 500 euro betalen aan de man die hij beledigde. Snapking moest huilen toen hij de straf hoorde. Hij zei dat hij heel veel spijt had van zijn actie.

#TimZegtSorry

Vier maanden geleden zei Snapking dat hij een frisse start wilde maken. Daarom stopte hij met de naam Snapking en ging hij verder als DieTim. In zijn serie #TimZegtSorry probeert hij het goed te maken met mensen die boos op hem waren.