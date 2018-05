Nederlandse jongens spelen in grote Indiase film

De jongens van het A1-hockeyteam uit Leiderdorp zijn aan de andere kant van de wereld in de bioscoop te zien. Ze kregen een rol in de grote Indiase film Harjeeta.

Tegenstanders

De film gaat over een bekende hockeyer uit India: Harjeet. Hij groeit in armoede op en droomt ervan om ooit in de finale van het WK te staan. Zijn droom komt uit en de Nederlandse hockeyers spelen zijn tegenstanders in de finale.

Bollywood

Films die bij ons in de bioscoop draaien, komen vaak uit de Amerikaanse stad Hollywood. Maar in India is ook zo'n bekende filmstad: Bollywood. Harjeeta is zo'n Bollywood-film. De films staan erom bekend dat er veel zang en dans in zit en dat ze vaak lang duren.

Harjeeta draait sinds dit weekend in India en Amerika. Bekijk hieronder de trailer van de film.