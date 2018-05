Dwars: Stop met laagopgeleid en hoogopgeleid

Groep 8 van basisschool het Mozaïek in Arnhem vindt het vervelend dat de woorden hoogopgeleid en laagopgeleid vaak worden gebruikt. Want waarom is het ene beroep 'laag' en het andere 'hoog'?

De kinderen vinden alle beroepen even belangrijk. Youssef gaat met ze naar de minister om te kijken of hij er iets aan kan doen.