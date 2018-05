Het beste uit de 'Check dit dan'

Een man in de Verenigde Staten wil zijn vriendin romantisch ten huwelijk vragen, maar dat gaat niet helemaal zoals gedroomd. Hun zoontje staat ernaast te plassen en ze hebben niets door!

Wat zijn de opvallendste nieuwtjes uit onze rubriek Check dit dan? Iedere zondag zetten we de hoogtepunten voor je op een rij. Met deze week:

In China werd een YouTuber uitgedaagd om zich op te maken zoals het schilderij de Mona Lisa. En die uitdaging ging ze aan. De vrouw is er uren aan kwijt, maar het resultaat mag er zijn.

2. Meisje verandert in Mona Lisa

Voetbaltalent Enzo van 8 heeft een leuk filmpje gemaakt met het team van Real Madrid. Hij kopt met 11 spelers van de topclub, terwijl ze in de kleedkamer zitten. Zodra het lukt vieren ze samen feest.

4. Poep in een museum

In een museum in Rotterdam hebben ze vier bijzondere nieuwe kunstwerken. namelijk deze reuzendrollen! En alsof dat nog niet gek genoeg is, kunnen bezoekers ook een naaktpak aantrekken!