Zeker 100 criminelen opgepakt bij grote politie-actie

Zeker 100 mensen zijn afgelopen week aangehouden door de politie. Agenten waren de hele week druk bezig om reizende criminelen op te sporen.

Criminele acties

De mensen die zijn opgepakt deden verschillende criminele dingen. In Den Haag zijn bijvoorbeeld vier mensen opgepakt die gestolen babymelkpoeder zouden verkopen. In Amsterdam en Hoofddorp werden winkeldieven en zakkenrollers gepakt. Bij de grens tussen Nederland en België heeft de politie auto's onderzocht. Ze vonden soms wapens of drugs.

Rondreizen

De rondtrekkende criminelen komen vaak uit landen als Polen, Albanië en Bulgarije. Ze werken vaak in bendes, reizen veel rond en gebruiken vermomming. Daarom is het voor de politie lastig om ze op te sporen.