Wolf woont in natuurgebied in Drenthe

In een natuurgebied in Drenthe leeft al langere tijd een wolf. Dat zegt Staatsbosbeheer, de organisatie die over de bossen in Nederland gaat.

Bijzonder

De laatste jaren zien we wel vaker een wolf in Nederland. Maar die blijven meestal maar even en gaan dan weer terug naar Duitsland, waar ze vandaan komen.

De wolf in Drenthe zit volgens Staatsbosbeheer waarschijnlijk al zo'n twee maanden in het natuurgebied. Dat zou kunnen betekenen dat het dier hier wil blijven wonen.

Vertrek

Helemaal zeker dat er echt weer een wolf in Nederland woont is het niet. Het kan zijn dat de wolf alsnog weer verder trekt. Pas als het dier hier langer dan een half jaar blijft, is de kans groot dat hij niet meer weggaat.