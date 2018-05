Modderstromen in Limburg na zware regenbuien

In het zuiden van Limburg heeft het gisteravond zo hard geregend, dat ze er last hebben van een modderstromen.

Troep

In verschillende dorpen in de buurt van Maastricht stroomde modder en water door de straten heen.

Bij sommige mensen kwam de modder zelfs naar binnen. Met graafmachines en tractoren is de troep opgeruimd.

Code geel

Vandaag wordt ook weer flink wat regen verwacht in Limburg en ook in andere delen van Nederland. oor een aantal provincies is daarom code geel afgegeven.