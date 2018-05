Herdenking: één jaar na de aanslag in Manchester

Het is vandaag precies een jaar geleden: de terroristische aanslag tijdens een concert van Ariana Grande in Manchester. Daarom is er vandaag een grote herdenking in de kathedraal van Manchester.

Direct daarna is er in heel Engeland 1 minuut stilte.

Ariana Grande

Ariana Grande is niet bij de herdenking, maar ze heeft wel op Twitter laten weten dat ze denkt aan de slachtoffers.