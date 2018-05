Record met piano’s op stations mislukt door kapotte trein

Binnen één dag alle piano's bespelen die in Nederland in een station staan. Dat wilde een pianist gisteren proberen. Maar de recordpoging is mislukt.

Kapotte trein

De pianist moest in één dag op 16 stationspiano's spelen om het record te halen. Maar door een kapotte trein had hij te weinig tijd. Daardoor moest hij station Enschede overslaan.

De pianist heeft laten weten dat hij ondanks de vertraging erg trots is en een hele leuke dag heeft gehad.