Veel kinderen moeten te lang wachten op psychische hulp

Stel het gaat niet goed met je. Je zit niet lekker in je vel bijvoorbeeld omdat je met een probleem zit. Als je daar erg veel last van hebt en je kunt het niet zelf oplossen, dan kun je psychische hulp krijgen.

Maar heel veel kinderen moeten erg lang wachten op zulke hulp. Deskundigen maken zich daar grote zorgen over.

Wachtlijsten

Dat zo veel kinderen lang moeten wachten, komt doordat er lange wachtlijsten zijn. En dat is een groot probleem, zeggen deskundigen. Want sommige kinderen die niet op tijd geholpen worden, kunnen steeds verder in de ellende komen.

Lorenzo

Dat overkwam ook Lorenzo van 11. Hij had hulp nodig, maar vanwege een lange wachtlijst kwam die maar niet. Zijn problemen werden daardoor steeds groter.

Gelukkig zijn de grootste problemen nu achter de rug, want een tijdje terug kon Lorenzo eindelijk terecht voor therapie.

Minister

De gemeente waar je woont moet de hulp voor kinderen regelen. De minister die er in de regering over gaat, heeft afspraken met de gemeentes gemaakt om de wachtlijsten voor kinderen korter te maken. En de minister heeft nog een bijzondere tip voor kinderen: