Sarah (12) wint Nationale Voorleeswedstrijd

Sarah van 12 is de winnaar van de Nationale Voorleeswedstrijd! Ze krijgt een beker en is een jaar lang kinderdirecteur van het kinderboekenmuseum in Den Haag. Ze gaat er voor zorgen dat het museum leuke dingen organiseert voor kinderen.

Finale

In de finale stonden 12 kandidaten, uit elke provincie één. Ze mochten een stukje lezen uit een zelfgekozen boek. En ze moesten een stuk lezen van een verhaal dat ze nog niet kenden. Een jury beoordeelde wie dit het beste kon.

200 duizend kinderen

De voorleeswedstrijd is voor de 25ste keer gehouden. Aan de voorrondes deden zo'n 200 duizend kinderen mee.