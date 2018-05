Sunee spreekt de stem in van de tram

Een paar weken geleden is haar stem gekozen voor het omroepsysteem in de tram. De meest reizigers valt het wel op dat ze een andere stem horen dan normaal:

Als je met de trein of met de tram reist, dan hoor je ieder station stem omroepen op welke halte je bent. Dat is altijd de stem van een volwassenen. behalve in Den Haag. Daar hoort iedereen vanaf vandaag de stem van Sunee van 11.

De stem is een idee van de van de Raad van Kinderen in Den Haag. Dat is een groep die de gemeente tips geeft over hoe mensen in de stad meer met elkaar in contact kunnen komen.

De Raad hoopt dat meer mensen met elkaar gaan praten als ze een opvallende stem horen.