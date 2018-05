Veel anti-pestprogramma's werken niet tegen pesten

Er zijn ook veel andere programma's tegen pesten. Daar kunnen de onderzoekers nog niets over zeggen.

Aan het onderzoek deden 8000 kinderen mee. Ongeveer 1 op de 14 kinderen zegt meerdere keren per week te worden gepest. Een derde van de gepeste kinderen zegt dat ze het aan niemand vertellen.

Vaker vragen

Volgens de onderzoekers is het belangrijk om aan kinderen zelf te vragen of ze gepest worden. Nu gebeurt dat één keer per jaar, maar volgens de onderzoekers zou één keer per half jaar beter zijn.