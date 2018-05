Rotterdam in nieuwe Battlefield-game

Rotterdam wordt een locatie in de volgende versie van de populaire game Battlefield. Spelers kunnen dan vechten in de Nederlandse stad.

Tweede Wereldoorlog

De game gaat over de Tweede Wereldoorlog. In 1940 werd een groot deel van Rotterdam verwoest door een bombardement. Dezelfde dag gaf Nederland zich over aan de Duitsers.

Maas

Het is nog niet duidelijk hoe Rotterdam er precies uit zal zien in de game, maar er is al een eerste afbeelding vrijgegeven. Daarin zie je rivier de Maas en de oude haven van de stad.

De nieuwe Battlefield komt in oktober uit. Het is het vijfde deel van de game. Eerdere edities werden miljoenen keren verkocht.