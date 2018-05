Veel kinderen doen mee aan lawaaioptocht

In Goes in Zeeland hebben meer dan honderd mensen geprotesteerd tegen de sluiting van een asielzoekerscentrum. Ze willen niet dat de gezinnen die er wonen, weer moeten verhuizen. In de lawaaioptocht liepen veel kinderen mee.

De kinderen uit het asielzoekerscentrum zijn al vaak verhuisd en willen dat niet nog een keer meemaken. Ook de burgemeester wil graag dat ze in Goes blijven.