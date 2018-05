Nederland: 'Rusland betrokken bij vliegramp MH17'

De ramp met de MH17 was een grote vliegramp waar veel Nederlanders bij omkwamen. Jarenlang zocht een onderzoeksteam naar de daders die een raket op het vliegtuig afschoten.

De Nederlandse regering zegt het nu zeker te weten: het Russische leger is betrokken bij het neerschieten van het vliegtuig.

Schuldig

De onderzoekers denken dat de raket per ongeluk het passagiersvliegtuig raakte. Toch is het gebeurd. De regering wil nu dat Rusland het toegeeft en dat zij sorry zeggen tegen de familie en vrienden van de slachtoffers. Ook moeten zij hen geld betalen, vindt de regering.

Maar of Rusland dat ook echt gaat doen is de vraag. Volgens de Russische minister klopt het onderzoek niet.