Wat weten Instagram, Google en Netflix over jou?

Je hoort misschien wel eens dat grote bedrijven veel over je weten, maar hoeveel is dat precies? Danny van YouTube-kanaal NOS Mashup zocht het uit.

Danny vroeg aan negen grote bedrijven als Google, Instagram en WhatsApp welke gegevens ze over hem hebben. Hij deed dat samen met YouTuber Jiami Jongejan en Zoey Ivory (Dance Dance Dance). En ze blijken behoorlijk veel te weten. Als je het uitprint, zijn het maar liefst 3 miljoen pagina's!

Zo weet Netflix precies wat je kijkt en wanneer je op pauze drukt, heeft Instagram al je stories en weet Google precies wanneer je bijvoorbeeld naar een bepaald soort trainingspak zocht. Ook als dat al zes jaar geleden was. In de volgende video zie je er meer over: