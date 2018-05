Bij een recyclebedrijf in Alkmaar keken ze gek op toen in een oude koelkast plotseling een slang vonden. Snel belden ze de dierenambulance. Het bleek een baby-koningspython te zijn. Het is niet bekend hoe de slang in de koelkast terechtkwam.

Opvang

De python is niet giftig en hij kon daarom zonder veel gevaar naar een reptielenopvang worden gebracht. Op Facebook deelde de dierenambulance foto's van het avontuur.